Un profilo su cui si sono concentrate le attenzioni è Tah, colonna del Bayer Leverkusen, classe 1996. Il centrale ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza nel giugno 2025. Insomma un altro potenziale parametro zero, sul quale però c’è una bella concorrenza. Sempre in Bundesliga il Bayern Monaco ci sta pensando seriamente ma su di lui anche la Juventus sta facendo qualche ragionamento. Più per il prossimo anno nel caso che per la sessione invernale dove l’obiettivo rimane un’operazione sulla base di un prestito. L’Inter osserva con interesse anche la crescita di Nicolò Bertola, difensore dello Spezia, classe 2003 che ha il contratto fino a giugno. I bianconeri sono pronti a proporgli il rinnovo magari inserendo una bassa clausola rescissoria d’uscita. Presto ci sarà un incontro per capire se esistono i margini per raggiungere un’intesa".