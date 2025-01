"Un esterno saluta, un altro arriva. Buchanan è virtualmente nuovo giocatore del Villarreal: il club spagnolo lo prende in prestito, garantendosi anche un diritto di riscatto e accollandosi anche l'ingaggio restante fino a giugno. È il secondo addio, dopo quello di Palacios, per il quale manca ormai solo l'ufficialità. Il difensore non sarà sostituito in organico, il canadese invece sarà rimpiazzato con un altro esterno. L'idea non è quella di fare un investimento, ma di affidarsi a un giocatore esclusivamente in prestito. Due i nomi in ballo: Zalewski della Roma o Biraghi della Fiorentina", si legge su La Gazzetta dello Sport.