Per effettuare l’abbonamento mensile al canale Twitch di FcInter1908.it, gratuitamente sfruttando le agevolazioni per i clienti Amazon Prime, bisogna innanzitutto effettuare il collegamento tra il vostro account Twitch e quello Amazon, in cui disponete già dell’abbonamento a Prime. Per fare questo, la via più veloce sta nel collegarsi al sito di Prime Gaming , accedere con il vostro account Amazon Prime e selezionare nel menù laterale l’opzione “Collega account Twitch”.