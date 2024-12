Occhio al mercato

Anche in virtù del calendario, Inzaghi continuerà col turnover, in attesa dei recuperi di Acerbi e Pavard. Come riporta Tuttosport, però, in suo soccorso potrebbe arrivare anche il mercato. "Un aiuto a Inzaghi potrebbe arrivare anche dal mercato: le prossime settimane saranno importanti per capire quali garanzie darà Acerbi, 37 anni a febbraio, anche perché la sua riserva, Stefan de Vrij, sempre a febbraio ne compirà 33. Oggi all’Inter nessuno prende in considerazione il fatto che Acerbi non possa rientrare completamente nei ranghi ma lo sviluppo della stagione (con i due infortuni muscolari, a Roma e col Verona, accusati a inizio gara dopo l’operazione estiva per risolvere chirurgicamente i problemi di pubalgia) non lasciano tranquilli. Il mercato, nel ruolo, non offre molto già di per sè, figurarsi a metà stagione quando fondamentale sarebbe pure prendere un giocatore che già conosca il nostro calcio. Tra i pochi disponibili c’è Jaka Bijol che l’Udinese può lasciar partire alla luce del tesseramento di Solet, già preso con l’idea che possa essere l’erede dello sloveno. E chissà che, approfittando dell’incontro in Coppa Italia di domani sera, se ne possa iniziare a parlare tra i club…".