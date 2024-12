"Nessun problema particolare né per Barella né per Dimarco: queste le notizie del day after di Lazio-Inter. Simone Inzaghi oggi, con un solo giorno di lavoro, preparerà la sfida di Coppa Italia, ma intanto ha registrato buone notizie dai due uomini sostituiti nel finale della gara dell’Olimpico: solo crampi per l’esterno, mentre per il centrocampista non si sono neppure resi necessari gli esami strumentali, dopo l’affaticamento muscolare dell’Olimpico. In ogni caso, nessuno dei due giocherà dall’inizio domani in Coppa contro l’Udinese, inutile del resto evitare rischi. Le notizie sul fronte Acerbi non sono delle migliori: non è previsto il rientro del difensore a brevissimo, l’ex laziale spera di tornare in tempo per la Supercoppa di Riad", rivela La Gazzetta dello Sport.