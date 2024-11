Sul suo canale YouTube, il giornalista Marco Barzaghi ha parlato anche del mercato dell'Inter , svelando un incontro che i nerazzurri avrebbero avuto per provare ad anticipare il colpo Bertola dallo Spezia. Il difensore di 21 anni, già 3 gol quest'anno, è in scadenza a giugno, ma l'Inter potrebbe acquistarlo nella prossima finestra di mercato, per poi lasciarlo in prestito in Liguria fino al termine della stagione. Ecco le parole di Barzaghi:

"Si sta muovendo qualcosa di importante. L'Inter sta programmando il futuro: c'è stato un incontro per Bertola. Difensore di 21 anni di 1.92, con già 3 gol in B. Lo Spezia è un club amico, va in scadenza a fine stagione, ma l'Inter non vuole inimicarsi il club ligure e per questo potrebbe acquistare il giocatore a gennaio, per lasciarlo allo Spezia a fargli terminare la stagione per poi portarlo a Milano".