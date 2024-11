Non sono arrivati grandi acquisti in estate, ma Oaktree non si è di certo tirata indietro. La proprietà americana ha guardato al presente e al futuro dell'Inter scegliendo di investire sul gruppo vincente della seconda stella. Rinnovi e conferma in blocco del gruppo storico.

"Sei rinnovi in sei mesi, come un metronomo che scandisce il tempo. E il tempo di Oaktree, che tra due weekend festeggerà il suo primo mezzo anno da proprietario dell’Inter, scorre veloce, come veloce vuole essere il passo dei nerazzurri che corrono su tutti i fronti, affamati di nuovi successi. Proprietà e dirigenti, tutti perfettamente sincronizzati, come programmazione e risultati che procedono a braccetto, perché in un grande club funziona così. E allora, mentre l’Inter si prepara a tornare all’assalto di campionato e Champions dopo la sosta, in viale della Liberazione si continua a costruire il futuro. Tra oggi e domani sarà ufficializzato il rinnovo di Yann Bisseck, che ha firmato fino al 2029, poi sarà la volta di Dumfries, altro prolungamento già chiuso e in attesa di annunci ufficiali. Il conto arriva a sei con gli altri contratti rinnovati da quando il fondo californiano si è messo al timone del club campione d’Italia: Barella, Lautaro, Asllani e il tecnico Simone Inzaghi. Una manovra monstre , perché l’impatto dei nuovi contratti — considerate tutte le annualità da corrispondere — costerà oltre 180 milioni lordi da qui al 2029, 183,6 per l’esattezza. L’Inter si è blindata — non ci sono scadenze a stretto giro, fatta eccezione per i contratti degli over 35 — e si proietta già nel futuro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.