Secondo il Corriere della Sera, sulla lista dei nerazzurri c'è un nome segnato in rosso: "Dario Baccin, in missione in Sudamerica per perlustrare il mercato argentino, ha assistito ieri notte alla sfida fra il River Plate e il San Lorenzo. Ottemperando alla politica di Oaktree, il mercato dei nerazzurri sarà più all'insegna di giovani di talento da crescere che non su parametri zero con ingaggi stellari da strappare alla concorrenza. Franco Mastantuono, classe 2007 del River, fantasista dal piede mancino, seguito anche dal Real Madrid, è l’osservato numero uno. Però il talentino ha una clausola da 45 milioni, non proprio prezzi da black friday".