"Il viaggio in Sudamerica si è aperto al Monumental di Buenos Aires, dove il Botafogo ha trionfato in finale di Coppa Libertadores sull’Atletico Mineiro, ma il derby brasiliano non deve trarre in inganno. L’Argentina era e rimarrà il campo centrale del lavoro di osservazione del braccio destro di Piero Ausilio, come già accaduto in passato. Prendete l’ultimo mercato: Tomas Palacios, centralone 21enne che studia all’ombra di Bastoni, ha traslocato dai campi della Superliga a quelli della Serie A dopo un lungo periodo di studio partito proprio da un viaggio di Baccin in Argentina un anno fa. L’Inter ha investito su di lui con il via libera di Oaktree: se Palacios manterrà quello che prometteva agli occhi di chi lo ha scelto, la spesa di 6,5 milioni più bonus potrebbe tradursi in futuro in un valore parecchio più alto, diciamo di svariati milioni", scrive La Gazzetta dello Sport.