I nerazzurri stringono per l'esterno polacco della Roma: contatti costanti tra le parti, si cerca un accordo

L'Inter e Nicola Zalewski sono sempre più vicini. L'esterno polacco ha già detto sì all'ipotesi di trasferirsi in nerazzurro, ma deve prima rinnovare il contratto in scadenza a giugno con la Roma, dal momento che la dirigenza interista è stata chiarissima: l'affare si può fare solamente sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Il classe 2002 ha rifiutato il Marsiglia, che lo avrebbe preso a titolo definitivo, e in questo momento le parti stanno trattando per trovare un'intesa che soddisfi tutti. Da viale della Liberazione, secondo calciomercato.com, arrivano segnali di ottimismo: l'Inter è in contatto costante con Zalewski e il suo entourage, e spera di chiudere l'affare entro domani.