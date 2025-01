"Zalewski, classe 2002, arriverebbe in prestito: le parti sono al lavoro per trovare la quadra, con l’Inter che proverà a inserire nell’operazione l’opzione per il diritto di riscatto. Ovvero la stessa modalità con la quale Tajon Buchanan si è trasferito al Villarreal: l’affare con gli spagnoli è stato definito sulla base di un prestito oneroso di un milione, cui se ne aggiungerebbero altri 13 in caso di riscatto", aggiunge Gazzetta.