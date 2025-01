La nuova filosofia di Oaktree per il mercato dell'Inter e in particolare sui parametri zero. A svelarla è il sito di Sky Sport, in un approfondimento dedicato proprio alle mosse dei dirigenti nerazzurri sul mercato.

"Quello appena iniziato sarà un calciomercato diverso per l’Inter. Lo chiariamo subito: non sono previsti grandi movimenti e, al momento, non c’è nessuna trattativa in ballo (tanto in entrata, quanto in uscita). Negli ultimi mercati invernali il club nerazzurro aveva sempre lavorato in prospettiva, assicurandosi alcuni importanti acquisti a parametro zero per l’estate successiva, ma questo gennaio non andrà così.