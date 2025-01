"A centrocampo chi ha trovato meno spazio è Frattesi. Il valore dell’ex Sassuolo non è in discussione e l’Inter continua a credere fortemente in lui. Il giocatore vorrebbe giocare un po’ di più. Ipotizzare una sua partenza già a gennaio è difficile (se non impossibile), il discorso potrebbe essere affrontato in estate", si legge.