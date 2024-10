Jonathan Tah è un nome che circola con insistenza negli ambienti di mercato nelle ultime settimane. Il difensore del Bayer Leverkusen si libererà a fine stagione a parametro zero e per questo motivo potrebbe far gola a molti. Non all’Inter, stando anche a quanto riportato da Sport Mediaset. Nella sua opera di ringiovanimento il club nerazzurro ha intenzione di ripartire da altri profili.