Il mercato potrebbe rivedere le milanesi confrontarsi in quel che non dovrebbe somigliare a un duello, ma ad una corsa aperta a più club

L'Inter è già proiettata al futuro, come ampiamente dimostrato anche nelle scorse stagioni: la dirigenza ha già abituato a programmare i nuovi corsi mettendo a segno i colpi di mercato con largo anticipo. E ora ne sta pianificando un altro, ma c'è da competere con tante squadre, tra cui anche il Milan: "Il mercato potrebbe rivedere le milanesi confrontarsi in quel che non dovrebbe somigliare a un duello, ma ad una corsa aperta a più club.

Il riferimento è a Jonathan David, attaccante che a fine giugno dovrebbe chiudere l’esperienza al Lille a parametro zero, ben conosciuto da Fonseca (lo ha allenato proprio in Francia) e da tempo nel mirino di Ausilio per un nuovo colpo tra gli svincolati. Sarebbe l’ultimo di una lunga lista, se non fosse che alla partita si sono iscritte anche la Juventus e diverse realtà estere", si legge su Il Giorno.