La corsa scudetto è entrata nel vivo. Siamo ormai a metà novembre, regna l’equilibrio, i punti cominciano a pesare. I dettagli non sfuggono a nessuno, né a Conte né a Marotta. Nessuno, dentro il club nerazzurro, pensa davvero che lo sfogo del tecnico del Napoli sia dettato dalla rabbia del momento, neppure dall’adrenalina della partita, peraltro a fronte di un rigore che poi è stato sbagliato da Calhanoglu e che dunque certamente non ha peggiorato lo stato d’animo dei tifosi napoletani. Ci dev’essere dell’altro, ecco perché Marotta ha parlato di “obiettivo”. All’Inter ricordano bene, ad esempio, un calcio di rigore fischiato in favore del Napoli a Empoli, in circostanze discutibili. Quel giorno decise l’arbitro in campo, come accaduto domenica sera a San Siro. Ed è questo un aspetto che Marotta ha tenuto a sottolineare. Al netto di un protocollo Var che certamente può essere discusso - perché tutto è migliorabile, tutto si può ritoccare, su qualsiasi cosa riguardante l’applicazione della tecnologia è giusto fare un ragionamento -, il pensiero del club è che il futuro del calcio sia legato alla centralità dell’arbitro e che su questo invece non ci possa essere margine. Perché solo chi è in campo è in grado di valutare la portata di un intervento. E perché, altrimenti, vorrebbe dire demandare interamente alla tv una direzione arbitrale: non è pensabile un arbitraggio “da remoto”, per intendersi.