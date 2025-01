Resta Nicola Zalewski il primo nome sulla lista dell'Inter per rafforzare gli esterni in questa finestra invernale di mercato in caso di partenza di Tajon Buchanan, sul quale è forte il pressing del Villarreal.

Secondo quanto appurato da FCInter1908, il club nerazzurro, in caso di cessione in prestito del canadese, sarebbe pronto a girare il ricavato alla Roma per portare a Milano, sempre con la formula del prestito, l'italo-polacco. A patto, però, che lo stesso calciatore, in scadenza di contratto a giugno, estenda il suo rapporto con il club giallorosso. E' una soluzione che al momento non convince appieno Zalewski, non affatto sicuro di voler prolungare il contratto con la Roma, ma è la conditio sine qua non che pongono da Viale della Liberazione per finalizzare la trattativa.