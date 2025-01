Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, l'Inter potrebbe puntare su Zalewski al posto di Buchanan

Tajon Buchanan è ad un passo dal lasciare l'Inter per approdare al Villarreal. Il club spagnolo ha trovato l'accordo con i nerazzurri sulla base di un prestito con diritto di riscatto e lo stipendio del calciatore è a carico del Villarreal stesso.

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, l'Inter potrebbe tornare sul mercato proprio per prendere il sostituto di Buchanan. Al momento l'unica pista aperta è Nicola Zalewski, in scadenza di contratto con la Roma. Sul polacco c'è anche il Marsiglia e i giallorossi chiedono 5 mln più bonus, nonostante il contratto del calciatore scada a giugno.