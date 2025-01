Giugno è ancora lontano, ma in casa Inter si stanno già valutando caso per caso tutte le situazioni più urgenti dal punto di vista contrattuale. Fra calciatori in scadenza tra pochi mesi e altri nel 2026, ma con clausole di addio anticipato, c'è tanto su cui ragionare.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Inevitabile per l'Inter cominciare a fare ragionamenti sui giocatori in scadenza. Sommer, Mkhitaryan, Darmian, Acerbi e pure De Vrij hanno il contratto fino al 2026, ma comunque con una clausola di uscita. In sostanza l'Inter può chiudere il rapporto il prossimo 30 giugno, pagando una penale. Diverso, invece, il discorso di Arnautovic e Correa, in scadenza a fine stagione, ma solo per l'austriaco esiste un'opzione di prolungamento. Che, comunque, difficilmente il club eserciterà".