L'estate dell'Inter potrebbe essere contraddistinta da numerose novità per quanto riguarda la composizione della rosa. In questi giorni si parla tantissimo del possibile addio di Frattesi , ma la sua eventuale cessione potrebbe non essere l'unica del mercato nerazzurro. Ne parla Tuttosport: "Il destino di Davide Frattesi è il nodo - a sorpresa pensando a una decina di giorni fa - che agita il mercato dell’Inter. Doveva essere un gennaio tranquillo in casa nerazzurra, eventualmente proiettato alla programmazione degli acquisti per il futuro. [...] Invece è arrivato il mal di pancia di Frattesi e i contatti del suo agente Riso con Roma (soprattutto), Napoli e altri club".

"L'addio di Frattesi che sia oggi o in estate, non sarà però l'unico. L'Inter sa che prima o dopo il Mondiale per club (14 giugno-13 luglio), ci saranno altre partenze. Una potrebbe riguardare un amico e compagno di reparto di Frattesi, ovvero Asllani. L'albanese in due stagioni e mezzo a Milano non è riuscito finora a fare l'atteso salto di qualità e per la prossima annata il club ragiona su un nuovo vice Calhanoglu, più pronto (vedi Ricci). In bilico anche Buchanan: l'esterno canadese arrivato dodici mesi fa non è riuscito, complice anche un brutto infortunio a luglio, a conquistare definitivamente Inzaghi e potrebbe chiedere spazio altrove (pure lui piace alla Roma)".