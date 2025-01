Il ruolo del difensore centrale è la priorità assoluta in casa Inter per l'estate: Francesco Acerbi, che non sta più dando garanzie, sarà probabilmente salutato e il club è al lavoro per rimpiazzarlo trovando un titolare fin da subito. Spiega Tuttosport: "L’Inter sta monitorando diversi profili, quasi tutti in Serie A anche perché Inzaghi per un ruolo così delicato vorrebbe avere un giocatore pronto che già conosca il nostro campionato. Nelle ultime settimane è salito in cima alla classifica di gradimento di Viale della Liberazione il centrale olandese del Bologna, Sam Beukema .

Buon marcatore, ma soprattutto abile nella costruzione del gioco, per l’Inter, nonostante giochi in una difesa a quattro, potrebbe rappresentare un ottimo inserimento, anche perché potrebbe disimpegnarsi sia da centrale che da alternativa a Pavard sul centrodestra (qualora per esempio Bisseck confermasse di poter agire anche in mezzo). Sempre nel Bologna viene seguito il compagno di reparto Lucumì (mancino), mentre rimangono sul taccuino Hien e Scalvini dell'Atalanta (l'azzurro piace in prospettiva, ma ci sono dubbi sull'abilità in marcatura), Gila della Lazio (piace per la velocità), Comuzzo della Fiorentina e Bijol dell'Udinese (anche in questo caso ci sono dei punti di domanda, considerando che in questa stagione ha alternato buone gare ad altre meno)".