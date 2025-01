E' emersa nella serata di ieri la strategia dell'Inter verso il mercato estivo: il club nerazzurro sta cercando di anticipare già ora le mosse per arrivare preparato a giugno e anticipare l'eventuale concorrenza sui nomi preferiti. E per la difesa l'idea è già chiarissima, come scrive Tuttosport: "«Ho una visione nitida di quello che voglio fare da qui ai prossimi tre anni: finire bene questa stagione con il Bologna e poi, entro i prossimi due anni, mi piacerebbe giocare in un club ancora più grande», le parole di Sam Beukema in un’intervista di fine dicembre a una tv olandese. E l’Inter è pronta a realizzare i suoi sogni.

Il suo profilo - e quello di Jhon Lucumì - sono già stati oggetto di valutazione da parte dei responsabili dell’area tecnica con Simone Inzaghi e la scelta è caduta su Beukema che, per attitudine, è più regista e - fatto che non guasta - a differenza del compagno - in caso di convocazione in Nazionale non deve fare il giro del mondo per rispondere alla chiamata della Colombia. Con il Bologna i canali diplomatici sono buoni e soprattutto Beukema, come da lui stesso sottolineato, a 26 anni insegue la grande occasione in una big. Il fatto che l’Inter sia già proiettata sul mercato estivo è giustificato dall’idea che prendere un giocatore “tanto per” non è considerato a priori una buona idea tanto più dopo che lo stesso Inzaghi ha chiesto di non toccare nulla in squadra".