C'era un osservato speciale da parte dell'Inter nella gara di ieri dell'Italia Under 21: Nicolò Bertola , difensore centrale classe 2003 di proprietà dello Spezia. Scrive in merito Tuttosport: "Per lui una prestazione davvero maiuscola, da migliore in campo, nella gara che ha dato la qualificazione europea agli azzurrini. Conferma ulteriore del fatto che il ragazzo cresce bene - e che ha quindi tutte le carte in regola per essere uno degli innesti papabili per una difesa interista che comincia a essere in là con gli anni. Bertola allo Spezia sta facendo molto bene sotto la guida di D’Angelo, che ha costruito quella che finora è la difesa più salda della Serie B, insieme a quella del Palermo.

Nello stesso Spezia in cui, là davanti, sta venendo su bene anche quel Pio Esposito, compagno di Bertola pure in Under 21, che i nerazzurri coccolano come uno dei migliori prospetti per il futuro cresciuti nella cantera interista. Anzi: proprio il prestito di Esposito, rinnovato per questa stagione, fa capire quanto siano cordiali i rapporti tra i due club. Bertola ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e lo Spezia ha già fatto sapere la sua proposta per un rinnovo a ingaggio raddoppiato (rispetto ai 130mila euro attuali) con clausola rescissoria fissata a 4.5 milioni. Se il club e l’entourage del giocatore (seguito da Tullio Tinti, con il quale l’Inter ha ottimi rapporti, e in prima persona da Manuel Montiò) non arrivassero a breve a un accordo è possibile che lo Spezia pensi a cedere il ragazzo già a gennaio per monetizzare. Una soluzione per l’Inter potrebbe essere quella di acquistare il centrale e lasciarlo fino a fine stagione in Liguria".