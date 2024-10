Manca ancora molto alla prossima estate, ma l'Inter sta già pianificando le mosse da attuare nella sessione di mercato estiva. Oaktree è già stata chiara con i dirigenti come già fatto l'estate scorsa: largo ai giovani e agli Under 25, fatta salva qualche rarissima eccezione da concordare . Scrive in merito Calciomercato.com: "La ricerca del difensore seguirà queste dinamiche, in viale della Liberazione si stanno guardando attorno perché è tempo di pensare al nuovo corso visto che de Vrij e Acerbi iniziano ad avere un’età considerevole e che a fine anno potrebbe anche rimanerne soltanto uno dei due, visto che entrambi sono a scadenza 2025.

Buongiorno è stato più di una suggestione, ma ormai è sfumata e bisogna guardare oltre, ma oltre non significa in Germania o comunque non in casa del Leverkusen, dove attualmente risiede Jonathan Tah, difensore che a giugno lascerà a scadenza l’attuale club di appartenenza. L’Inter conosce e stima Tah, ma probabilmente non al punto di offrirgli un contratto. La preferenza, almeno per adesso, ricadrebbe su un profilo più giovane, certo, un’eccezione magari sarà concessa ma pare che in viale della Liberazione non intendano giocarsi il jolly per il difensore del Leverkusen".