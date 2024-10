Ancora pochi giorni e l'Inter tornerà in campo. Una volta archiviata la pausa per le nazionali, la squadra di Inzaghi sarà chiamata a una prova di forza e maturità importante. Le risposte che arriveranno dal filotto di gare che attendono i nerazzurri saranno piuttosto importanti. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"Un ’altra settimana di fuoco. Che, peraltro, sarà solo l’antipasto di un ciclo che, inevitabilmente, darà anche una serie di risposte sulle prospettive e ambizioni nerazzurre, in Italia come in Europa. Si comincia domenica prossima, con la visita in casa della Roma. Ma già nella giornata successiva di campionato ecco lo scontro diretto con la Juventus.