In una lunga intervista a The Athletic, l'attaccante canadese ammette di aver sempre sognato di giocare per il Barcellona

Una delle necessità dell'Inter in vista della prossima stagione, è sicuramente quella di rinforzare l'attacco. Tra i nomi sondati dal club nerazzurro c'è sicuramente quello di Jonathan David . L'attaccante canadese è in scadenza col Lille e la concorrenza è agguerrita. Intervistato da The Athletic, David ha parlato anche del suo futuro. "È sempre bello segnare contro grandi club. Ma per me ogni gol è importante. Dall'esterno, significa molto di più. Potrei segnare una tripletta nel weekend contro il Le Havre, ma segno un gol contro il Real Madrid e tra due, tre settimane, quello sarà il gol di cui la gente parlerà".

"Le cose vanno bene in questo momento perché sto segnando gol. Ma è il miglior calcio che abbia mai giocato nella mia vita? Probabilmente no. Per me, è stato il mio secondo anno in Belgio. Quella è stata la stagione della mia vita. Posso adattarmi a molti sistemi; ho giocato con due (attaccanti), come unica punta. Ma avere quella libertà di muovermi, di essere un po' ovunque sarebbe preferibile. In questo senso, posso distogliere l'attenzione da me e trovare lo spazio per fare la differenza".