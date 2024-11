Denzel Dumfries è stato ancora una volta decisivo per l'Olanda. Nel successo degli Orange contro l'Ungheria (4-0), il giocatore dell'Inter ha messo a referto un gol e un assist. Questo non ha fatto altro che aumentare ulteriormente le sue impressionanti statistiche nella squadra olandese.

John Dumfries, lo zio dell'ex giocatore del PSV, ha elogiato il nipote: "Nominatemi un terzino destro che ha segnato più di 9 gol e 18 assist per la nazionale olandese", ha scritto. Anche i commentatori olandesi hanno sottolineato l'importanza del terzino per l'Olanda. "È stato bravo non solo per il gol e l'assist. In realtà non ha alcun senso quello che sta facendo questo ragazzo. Penso che sia davvero speciale", ha detto Rafael van der Vaart. Pierre van Hooijdonk: "Il suo gol era tecnicamente un gol molto difficile".