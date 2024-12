L'Inter punta forte su Jonathan David come nuovo innesto a parametro zero per la prossima estate. Lo conferma oggi anche Sportitalia, con Gianluigi Longari che, nel suo editoriale, fa il punto sul futuro del classe 2000: "L’attaccante canadese non rinnoverà il suo accordo con il Lille ed è un obiettivo di mezza Europa. Il canadese non ha nascosto le sue preferenze da bambino parlando del Barcellona come di un sogno, ma è inevitabile che con il dispiegarsi della sua carriera possa prendere in considerazione anche proposte differenti rispetto a quella dei blaugrana.