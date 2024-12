Il futuro di Jonathan David resta ancora da decifrare. L'attaccante del Lille, come è noto da tempo, non rinnoverà il suo contratto con il club francese e andrà via a parametro zero a giugno. Ma dove?

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, l'Inter non sta per chiudere l'operazione David ma resta in ogni caso molto interessata così come altri club come il Bayern e altri di Premier che stanno avendo contatti con l'entourage del calciatore.