L'Inter segue con attenzione il portiere del Napoli che non ha ancora trovato un accordo per il suo rinnovo

L'Inter è sempre molto attenta al mercato degli svincolati. Tra questi c'è anche Meret che sta parlando del rinnovo con il Napoli, ma non ha ancora trovato un accordo per prolungare il suo contratto.

"Oltre al fascino dell’Inter, poi, c’è quello della storia che chiama, aspetto che non va affatto sottovalutato. Perché imporsi tra i pali nerazzurri, per un italiano, avrebbe un che di speciale: da vent’anni, ormai, la porta interista è terra di stranieri. Da Julio Cesar, numero uno del Triplete, fino a Sommer, eroe dello scudetto della seconda stella, passando per Handanovic e Onana, la storia recente dei portieri nerazzurri non parla più italiano. L’ingaggio di Meret riporterebbe l’Inter alla tradizione del passato, quella che ha rifornito di grandi numeri uno il serbatoio della Nazionale: Sarti e Bordon, Zenga e Pagliuca, fino a Toldo, ultimo italiano titolare prima del sorpasso di Julio Cesar nel 2005. E il blocco italiano dell’Inter guadagnerebbe un mattone in più: è stato uno dei segreti dello scudetto della stella, irrobustirlo anche tra i pali non sarebbe affatto una cattiva idea", sottolinea La Gazzetta dello Sport.