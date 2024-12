L'Inter c'è eccome su Alex Meret e potrebbe profilarsi una lotta con il Manchester United per assicurarsi le prestazioni del portiere

L'Inter c'è eccome su Alex Meret e potrebbe profilarsi una lotta con il Manchester United per assicurarsi le prestazioni del portiere, in scadenza di contratto a fine stagione con il Napoli e con un rinnovo ancora in dubbio con gli azzurri. A riferirlo è anche Florian Plettenberg, giornalista di Sky Deutschland, che scrive su X: