Continua il forte interesse della Roma nei confronti di Davide Frattesi , ma al momento la situazione non sembra volersi sbloccare: l'Inter chiede ancora 45 milioni di euro e i giallorossi non vogliono spendere quella cifra. Spiega Il Messaggero: "La situazione resta in stand-by almeno fino agli ultimi giorni di mercato. «Non parlo di giocatori di altre squadre anche se sono figli di Roma», ha detto il ds francese venerdì. Intanto i nerazzurri iniziano a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo: occhi su Petar Sucic della Dinamo Zagabria. Nessun contatto tra Roma e Inter per Arnautovic ".

"L’eventuale incastro, quindi, andrà trovato in una manciata di giorni – la finestra del mercato invernale chiuderà il 3 febbraio – e non ci sarà molto da trattare perché le regole di ingaggio sono chiare. L’Inter ha fissato un prezzo, 45 milioni cash senza contropartite (l’eventuale passaggio di Cristante in nerazzurro a titolo temporaneo va considerato come un’operazione separata, che permetterebbe all’Inter di riempire il buco in mezzo generato dalla partenza di Frattesi). La Roma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma conta sulla volontà del giocatore, che scalpita sempre di più per traslocare. Nulla è cambiato dopo le parole di Inzaghi a Venezia, «se fossi in lui continuerei qui...», anche perché nulla è cambiato nelle gerarchie, né tantomeno nell’atteggiamento di Frattesi in campo", spiega La Gazzetta dello Sport.