Il calciatore nerazzurro, che ha fatto esami in settimana, ha un affaticamento e lavora a parte. Il mister deciderà se portarlo in panchina

Il suo momento parla del possibile addio all'Inter per l'approdo alla Roma magari, che sarebbe la sua destinazione preferita. Ma di fatto al momento tutto tace e Davide Frattesi lavora ad Appiano Gentile per recuperare da un infortunio che gli sta facendo stringere i denti e, che dice Inzaghi, ha un po' ridotto anche il suo impiego ulteriormente. Il giocatore ha fatto esami in settimana per capire l'entità del problema e i test hanno confermato che il problema è un affaticamento muscolare.