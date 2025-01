" Davide Frattesi resta il sogno". Così senza giri di parole Il Messaggero in merito al futuro del centrocampista dell'Inter, che ha chiesto più spazio e vuole partire già a gennaio. Si legge: "Il centrocampista non è contento del poco spazio che sta avendo all'Inter e non ha cambiato idea neanche dopo il confronto con Inzaghi dopo la Supercoppa persa. La valutazione è alta (circa 45 milioni di euro) e i nerazzurri vorrebbero prima avere in mano il sostituito.

Da qui nasce l'idea di uno scambio con Cristante. Ghisolfi è in contatto con Riso (agente di entrambi) e prima del derby lo ha definito «un figlio di Roma». Ma l'operazione non è semplice e su Frattesi c'è anche il pressing del Napoli che a differenza dei giallorossi può incassare 80 milioni dal Paris Saint Germain per Kvaratskhelia. Sullo sfondo resta il Tottenham. L'Inter è ancora in attesa di un'offerta concreta, ma il centrocampista non è incedibile e apre al trasferimento nella Capitale. I giallorossi fanno sul serio".