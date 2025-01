La trattativa per Davide Frattesi resta in fase di stallo. Lo spiega oggi Il Messaggero, che riporta come il club giallorosso al momento abbia deciso di non affondare per il centrocampista nerazzurro: "Troppo alta la richiesta dell'Inter da 45 milioni di euro, ma Ghisolfi non ha intenzione di mollare. I discorsi verranno ripresi verso la fine del mese. Nel frattempo, il centrocampista rischia di rimanere fuori contro l'Empoli. Questa volta non per scelta tecnica, ma per un affaticamento muscolare".