Esami Frattesi

Ieri il venticinquenne ha infatti espressamente richiesto di sottoporsi a nuovi controlli dopo che i precedenti avevano evidenziato un piccolissimo problema fisico, tanto che nei giorni scorsi l’ex Sassuolo aveva iniziato ogni riscaldamento con un’attivazione muscolare in più rispetto ai compagni di squadra. Frattesi insomma non si sentiva al meglio da un po', ha stretto i denti confidando a Inzaghi come non avesse più di 15-20 minuti nelle gambe contro il Bologna. Ieri poi il responso ufficiale ha fatto tirare un sospiro di sollievo a lui e all’Inter, visto che l'atleta continua a soffrire solo di affaticamento. Ergo, il calciatore in questi giorni si sottoporrà anche ad allenamenti personalizzati - potrebbe iniziare col gruppo e finire prima, o riscaldarsi in solitaria per aggregarsi a seduta in corso – ed in base a come starà e alle risposte che darà attraverso il lavoro quotidiano, Inzaghi, che evidentemente dovrà capire come gestirlo al meglio, deciderà se convocarlo o meno per domenica.