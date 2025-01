"Per l’argentino l’opportunità di giocare per il Monza è rinata grazie alla modifica dell’utilizzo della regola sulle due maglie in una sola stagione. Qualche giorno fa la confederazione sudamericana ha modificato i termini temporali della regola: sempre massimo due maglie, ma non sulla stagione 2024-25 (in cui ha giocato con Independiente Rivadavia e Inter), ma sull’anno solare. Dunque fa fede il 2025, anno in cui il difensore non ha ancora messo piede in campo con i nerazzurri. La modifica permetterebbe così al Monza di aggiungere Palacios nel reparto difensivo dopo l’acquisizione del serbo Stefan Lekovic dalla Stella Rossa. A questo punto, numericamente, il club potrebbe affrontare l’eventuale uscita di Pablo Marì in direzione Fiorentina. L’accordo però non è stato ancora raggiunto", chiosa il quotidiano.