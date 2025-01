Intervistato ieri dai giornalisti - tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT - che lo attendevano, come tutti gli altri dirigenti del calcio italiano, per l'Assemblea Di Lega Serie A, Adriano Galliani - ad del Monza - a proposito di Tomas Palacios aveva parlato di 'pour parler', di chiacchiere che rientrano nella prassi dei tempi di mercato. E non era entrato nei dettagli.