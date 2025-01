L'Inter è in corsa per Nico Paz . C'è grandissima concorrenza per il gioiello del Como, ma i nerazzurri sono pronti a giocarsi le proprie carte in vista del mercato estivo, assicura anche oggi Tuttosport.

Anche l'Arsenal su Paz

"Sta assumendo sempre più i contorni di un intrigo internazionale il futuro di Nico Paz. Il talento argentino sta, letteralmente, facendo impazzire mezza Europa. Classe sopraffina e giocate da top player che non sono passate affatto inosservate. Tanto che sono in parecchi a volerselo accaparrare in vista della prossima stagione. L’ultimo club in ordine di tempo ad aver messo gli occhi sul fantasista classe 2004 è stato l’Arsenal, che ha inviato un proprio emissario sabato scorso al Sinigaglia per visionarlo dal vivo in occasione della sfida contro l’Atalanta. Partita in cui - manco a dirlo - Nico ha incantato, segnando pure il suo quinto gol in campionato. Mica male come biglietto da visita. Occhio ai Gunners quindi, anche se la squadra più attiva nella corsa a Paz resta l’Inter che ha alzato il pressing da ormai un paio di mesi come svelato da Tuttosport a Novembre.