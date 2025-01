Movimenti in uscita in casa Inter: come conferma Sky Sport, i nerazzurri hanno definito la cessione in prestito di Tomas Palacios al Monza. Il difensore argentino, classe 2003, giocherà la seconda parte di stagione con la maglia dei brianzoli, una sorta di "anticipo" della dirigenza interista a quella biancorossa nell'ottica di ottenere l'utilizzo dell'U-Power Stadium per la formazione Under 23.