Continua a tenere banco, in casa Inter , la situazione relativa al futuro di Davide Frattesi, che ha chiesto al club nerazzurro di andare altrove per trovare maggiore minutaggio.

"Frattesi conta per l'Inter anche nelle rotazioni in Champions League. I giocatori delle squadre impegnati in coppa, se andranno via, lo faranno negli ultimi giorni di mercato, perché le liste non possono essere modificate. L'Inter farebbe bene a vendere Frattesi, altrimenti si ritroverebbe un giocatore scontento, sfiduciato dallo spogliatoio e da Inzaghi".