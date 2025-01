Trevisani: “Vorrei dire una cosa grave su Castro e Lautaro e cioè che…”

Trevisani poi ha parlato anche della situazione di Asllani, che si è ben comportato contro l'Empoli: "Asllani gira col mitra puntato in faccia, ma con Venezia ed Empoli ha fatto due signore partite. Non con il Bologna, che è a un livello più alto, ma dobbiamo considerare anche che non gioca praticamente mai ogni tre giorni. Un altro suo problema è che non è Calhanoglu: è come se fosse un centro di 1.97, ma non è Shaquille O'Neal. Tante volte, anche i meno coccolati risultano determinanti".