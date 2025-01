Maurizio Pistocchi ha condiviso ieri con i suoi lettori le quattro domande che vorrebbe porre all'attenzione di Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Milan si sono aperte numerose riflessioni sugli errori dell'Inter. Errori che si sono verificati in un momento caratterizzato da assenze, che si stanno facendo sentire in modo particolare. "Senza Thuram, l’Inter non ha un altro attaccante di “gamba”: Arnautovic e Taremi sono scelte di Inzaghi?", si chiede il giornalista sportivo. E a chi gli fa notare che non ci sono i soldi risponde: "Non è vero. Bastava investire i soldi di Arnautovic su di un profilo diverso".