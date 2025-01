Dunque, operazione difensore rimandata di dodici mesi, ma non più procrastinabile, in virtù anche della stagione in corso di Acerbi

Marco Astori Redattore 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 08:46)

L'idea dell'Inter del futuro è quella di lavorare su Yann Bisseck per renderlo anche un difensore arruolabile nella posizione di centrale: ma sul mercato andrà comunque fatto un innesto per quel ruolo, visto l'ormai quasi certo addio di Francesco Acerbi. E spunta un retroscena riguardante proprio questo tema dell'estate scorsa, lo racconta Tuttosport: "Marotta, Ausilio e Baccin dovranno continuare la ricerca di un nuovo difensore per l’estate 2025, innesto imprescindibile per l’Inter che avrebbe già voluto intervenire nel reparto arretrato già a luglio-agosto 2024.

Per farlo, però, sarebbe servita un’uscita - il candidato era De Vrij, sondato da club olandesi e arabi -, ma il centrale rimase e senza i soldi della sua cessione, era impossibile provare a contendere Buongiorno al Napoli, nonostante l’ex capitano granata avesse fatto pervenire ai suoi compagni nerazzurri in nazionale il gradimento per un trasferimento a Milano. Dunque, operazione difensore rimandata di dodici mesi, ma non più procrastinabile, in virtù anche della stagione in corso di Acerbi".