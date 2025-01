Rafa Benitez commenta alla Gazzetta dello Sport i risultati del penultimo turno di Champions League. Ecco le parole dell'allenatore spagnolo ex Inter:

«La strepitosa Atalanta: può entrare tra le prime otto e lo meriterebbe per tutto quello che ha fatto in questo tempo. La possibilità che Milano porti le sue due squadre agli ottavi come nessun’altra grande città, un segnale forte direi. Infine, il crollo insospettabile del Manchester City ma anche del Bayern».