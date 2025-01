L'Inter ha messo nel mirino due giovani argentini: si tratta di Tomas Perez e Mateo Silvetti , centrocampista centrale classe 2005 ed esterno offesivo classe 2006, entrambi in forza al Newell's Old Boys. La dirigenza nerazzurra ha incontrato il presidente de La Lepra, gettando le basi per la conclusione della trattativa.

Ma mentre sembra essere sempre più vicina la fumata bianca per Perez, diverso è il discorso legato a Silvetti: il Newell's Old Boys ha rifiutato la prima proposta dell'Inter, e la situazione appare più complicata. Secondo Tyc Sports, infatti, ci sarebbe tensione tra la dirigenza del club argentino e gli agenti del giocatore: da una parte arrivano accuse per il mancato rinnovo e per il tentativo di forzare la cessione, dall'altra c'è il dispiacere per il no all'offerta dei nerazzurri e per la proposta di rinnovo considerata non adeguata.