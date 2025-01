Se la trattativa per Tomas Perez è pressochè definita, diverso è il discorso per quanto riguarda Mateo Silvetti, l'altro giovane argentino messo nel mirino dall'Inter: la dirigenza nerazzurra si è dovuta scontrare con il rifiuto da parte del presidente del Newell's Old Boys, che non intende cedere anche l'esterno offensivo classe 2006. Atteso un rilancio interista nei prossimi giorni.