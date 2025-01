"Il discorso di Frattesi è solamente tecnico: nel secondo anno da interista si aspetta di essere più impiegato e diventare una delle scelte fondamentali in mezzo al campo. Così non è stato. Pellegrini sta vivendo una situazione ambientale difficile a Roma". A Skysport così Baiocchini ha parlato di Davide Frattesi e del possibile addio all'Inter nel mercato di gennaio.

La società nerazzurra ha pagato 30 mln per avere il centrocampista dal Sassuolo. Per trovare la quadra, hanno spiegato dal canale satellitare, servirebbe la formula giusta e che la società nerazzurra fosse davvero convinta della cessione, ma il calciatore è ritenuto comunque una pedina importante all'interno della rosa nerazzurra. I due club parlano attraverso agenti e intermediari. Ma per mandare Davide via servirebbe un altro centrocampista di valore e a gennaio non è facile. "Sicuramente un'operazione di difficile concretizzazione ma l'idea della Roma di riportarlo nella capitale c'è".