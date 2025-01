"L’affare, comunque, è complicato a causa dell’alta valutazione dell’Inter, dopo i 35 milioni spesi per strapparlo al Sassuolo solamente un anno e mezzo fa (in nerazzurro, però, Frattesi gioca poco). Difficile anche pensare di inserire nella trattativa il cartellino di Lorenzo Pellegrini (28), il quale resta comunque in uscita dalla Roma (ma l’ingaggio da 6 milioni a stagione spaventa tutte le pretendenti)".