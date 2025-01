Chiuso da Barella e Mkhitaryan, Frattesi potrebbe valutare altre opzioni. Difficile trovare spazio in un centrocampo così di qualità ed entrare a gara in corso non basta all'ex Sassuolo. Sulle sue tracce si sarebbe messa la Roma che vorrebbe riportarlo nella Capitale.

"La Roma continua a parlare con l'entourage di Frattesi. discorso difficile da portare avanti per gennaio. L'Inter non lo vuole cedere a gennaio e lo valuta circa 35-40 milioni. Da capire se la Roma farà cessioni per tirare su la somma o proverà a inserire contropartite. Non esiste lo scambio con Pellegrini. Frattesi per il momento è un sogno, difficile da raggiungere in questa sessione di mercato", riporta Sky Sport.